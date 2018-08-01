В Монголии новая железнoдорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019 году

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 1 августа на очередном заседании кабинета министров рассмотрено более 10 вопросов, по которым приняты решения, об этом сообщил глава администрации правительства Г.Занданшатар на пресс-конференции, передает Montsame.

«В одних регионах лето было очень дождливое, а в других - засушливое. Поэтому дано указание главам аймаков обеспечить своевременную подготовку к предстоящему зимнему периоду. Из-за наводнения возникла чрезвычайная ситуация в аймаке Баян-Улгий. В связи с этим Кабмин также решил улучшить условия жизни населения и реализовать проект постройки плотин в Баян-Улгий», - также отметил он

Кроме того, поручено соответствующим министрам ввести в эксплуатацию железнодорожную линию Шивээ хурэн-Сэхээ в 2019 году. По данным специалистов, с вводом в эксплуатацию линии транспортные расходы снизятся в 3-4 раза,а объем экспорта увеличится.