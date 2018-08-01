В МВД Таджикистана создано спецподразделение по охране туристов

CA-NEWS (TJ) - Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает официальный сайт министерства.

«Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения», - сообщил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.

При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений как в отношении туристов, так и среди них, сказал Ализода, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля, примерно в 15:30 часов на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района.

Автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на группу велотуристов, а затем, как сообщает МВД, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди погибших два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

На следующий день после данного инцидента ответственность за него взяло на себя террористическая организация «Исламское государство», опубликовавшее позднее также видео «присяги на верность ИГ», которую дают, предположительно лица, который затем совершили нападение на туристов. В свою очередь МВД РТ обвинило в гибели иностранцев Партию исламского возрождения Таджистана (ПИВТ).