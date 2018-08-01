В Китае начали запрещать похороны и гробы

CA-NEWS (CA) - На юго-востоке Китая, в провинции Цзянси у жителей конфискуют гробы и запрещают похороны в целях экономии земли, сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, правительство провинции намерено сделать кремацию единственным способом уничтожения человеческих останков с сентября текущего года.

Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом захоронения останков человека. Политика «нулевого захоронения» была введена в провинции около шести месяцев назад. Покупка новых гробов была запрещена, а власти еще тогда начали изымать уже имеющиеся гробы из домов. Кроме того, они предложили жителям материальную компенсацию, если они откажутся от идеи погребения родственников и сдадут заготовленные гробы и плиты.

Насильно изъятые у населения гробы уничтожают экскаватором, при этом под запрет попали не только гробы, но и другие традиционные ритуалы, в том числе надгробные камни.

Ранее в провинции Шаньдун запретили проведение традиционных погребений. Согласно новой политике, умершие должны быть подвергнуты кремации, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.

Еще одной проблемой, связанной с похоронами в Китае, является стриптиз во время погребальных церемоний. Считается, что чем больше людей придет на похороны, тем больше чести будет оказано умершему, поэтому родственники покойного используют всевозможные способы, чтобы на проводы в последний путь пришло как можно больше людей. Часто жители сельских районов нанимают артистов оперы, певцов, танцоров, а с 1990-х годов нередкими гостьями на траурных церемониях стали и стриптизерши.