Валютные резервы Казахстана снизились на $500 млн

CA-NEWS (KZ) - Уточненные данные по международным резервам Казахстана по сравнению с предварительными по итогам июня сократились на $500 млн до $88,2 млрд, сообщает abctv.kz со ссылкой на национальный банк страны.

В структуре активов пересмотр стоимости затронул валютные резервы регулятора, которые вместо предварительного роста на $266 млн по факту упали на 202 млн, до 17,1 млрд долларов. В свою очередь, судя из раскрытия Нацбанка, снижение произошло по портфелю ценных бумаг (до $11,9 млрд); наличная валюта и депозиты в зарубежных банках составили $4,45 млрд.

Рыночная стоимость активов в золоте осталась прежней. Фактические объемы золотого запаса страны достигли 10,34 млн тройских унций, или 293,1 тонны. Рост за май-июнь на 6,5 тонны. Доля драгметалла в резервах Нацбанка достигла 43%. Активы Нацфонда остались без изменений.

Напомним, в июне регулятор зафиксировал рекордный убыток в размере 2,3 млрд долларов по итогам I квартала текущего года на фоне укрепления тенге на 4,2%. Во II квартале казахстанская нацвалюта девальвировалась на 7,2%.