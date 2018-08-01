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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ашхабада оставляют пожилых жильцов снесённых домов без жилья

CA-NEWS (TM) - Власти Ашхабада пообещали некоторым владельцам частных домов выделить новое жилье до конца года, но пожилых жильцов предупредили, что им нового жилья выделено не будет, рекомендовав переселяться к своим детям. Многие квартиры находятся в частной собственности, сообщают корреспонденты радио «Азатлык» со ссылкой на жителей домов под снос, расположенных в центральной части туркменской столицы

27 июля издание «Альтернативные новости Туркменистана» сообщило о начале сноса в центре Ашхабада 15 жилых домов, расположенных на пересечении улиц Овезберды Кулиева и Виктора Ногина, рядом с президентским дворцом и отелем «Нисса». Как отмечает издание цель сноса жилых домов - расширение территории отеля.

«Около 70 процентов жителей этих домов смирились со сносом своих домов и вынужденным выселением. Городские власти отключили некоторым жителям электричество, воду и газ», сообщило издание ссылаясь на свои источники внутри страны и местных жителей.

Корреспонденты также подтвердили эту информацию и сообщили о том, что работы по сносу двух и трёх этажных домов между улицами Баба Джапбаров, Овезгелды Куллыев, Галкыныш и проспектом Сапармурата Туркменбаши ведутся уже несколько дней и к 30 июля большинство зданий уже были разрушены. Эти дома были построены в 1960-х годах.

«Дома, расположенные на перекрёстках этих четырёх улиц, всего 21, были снесены. Но стройматериалы некоторых из этих домов всё ещё не вывезены и остаются там», - рассказал наблюдатель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

По словам некоторых жителей и рабочих, задействованных в сносе домов, это делается для расширения территории распложённой в этом районе гостиницы «Нисса» и строительства нового парка.

По словам жителей, власти, пообещав некоторым владельцам этих частных домов выделить до конца этого года жильё в новых домах, выдали им гарантийные письма. Но пожилым жителям снесённых домов было заявлено, что им нового жилья выделено не будет и рекомендовано переселяться к своим детям и жить с ними.

«Как минимум 10-11 пожилым жильцам было сказано: «У тебя есть сын, дочь. Переезжай к ним. Живя один, ты занимаешь 50 квадратных метров. В Туркменистане на одного гражданина положено 9 квадратных метров. У твоего сына, дочери или внука есть жильё, вот и переезжай к ним. Если твои дети откажутся за тобой смотреть, мы через суд добьёмся того, чтобы они за тобой ухаживали». Вот такими оговорками они оставили пожилых владельцев без жилья», - рассказал Аманмырат Бугаев и добавил, что в Туркменистане есть закон, обязывающий детей ухаживать за своими родителями.

В то же время, как отмечает обозреватель Аманмырат Бугаев, не выделяя новое жильё владельцам снесённых домов, власти нарушают закон Туркменистана о неприкосновенности частной собственности граждан.

Для справки, дома и здания под снос находятся в непосредственной близости от гостиницы «Нисса», президентского дворцового комплекса «Огузхан», Министерства обороны и главного военного штаба Туркменистана.

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