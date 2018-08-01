Суд в Москве вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды GTA»

CA-NEWS (TJ) - Московский областной суд вынес в среду обвинительный приговор в отношении пятерых членов так называемой банды GTA, обвиняемых в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в среду началось оглашение приговора.

Суд начал оглашение с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. «Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении подсудимых, суд установил, что они создали устойчивую, сплоченную вооруженную банду. Все участники прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан. Они осознавали, что являлись членами банды, в которой существовала строгая иерархия», - отметила судья.

Большинство подсудимых в день оглашения приговора постриглись наголо. В суде усилены меры безопасности после событий 2017 года, когда несколько фигурантов предприняли попытку побега, устроив стрельбу в Мособлсуде. Как ожидается, на оглашение полного текста приговора, включая его мотивировочную часть, уйдет около недели. Наказание для подсудимых будет названо в заключительной части судебного решения.

В зависимости от роли каждого Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Фигуранты дела в ходе судебных заседаний признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отрицают вину в совершении убийств.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить Додохонова, Кодирова, Улугмурадова и Хасанова к пожизненному сроку лишения свободы, Гулямова - к 25 годам колонии. Подсудимые и их защитники попросили суд о снисхождении, учитывая смягчающие обстоятельства.

Название «банда ГТА» закрепилось за группировкой в прессе по аналогии с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), по сценарию которой персонаж грабил и убивал водителей.