Грабители в Кордае врывались в дома и избивали людей палками

CA-NEWS (KZ) - С 20 по 29 июля текущего года в селе Кордай Кордайского района произошла череда разбойных нападений, при которых пострадали люди, им также нанесен материальный ущерб. Об этом сообщили в ДВД Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

По данным полиции, во всех нападениях фигурируют неизвестные люди в масках, которые нагло врывались в дома жителей Кордайского района, наносили физические травмы и путем угроз требовали деньги и ценные вещи.

В полиции сообщили подробности нападений. 20 июля около 22.00 часов. Двое грабителей, вооружившись деревянными палками, проникли в дом пенсионеров, избили их и забрали 100 тысяч тенге и 500 евро. Пожилые люди доставлены в больницу Кордайского района, проводится их лечение.

В ночь на 21 июля, около 03.00 часов. Неизвестные лица, вооруженные ножом и газовым баллончиком, через окно проникли в дом 59-летней хозяйки продуктового магазина и забрали 100 000 тенге и золотые изделия. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

29 июля около 21.00 часов. Двое преступников проникли в дом 45-летнего жителя райцентра, избив и связав находившуюся в доме дочь, забрали 50 000 тенге.

«Распространяемые среди местного населения слухи о том, что нападавшие издевались над своими жертвами, отрезая им уши и пальцы, а также ставили им своеобразные метки, не соответствуют действительности. ДВД Жамбылской области предупреждает, что распространители подобной дезинформации будут привлечены к соответствующей ответственности», - прокомментировали в ДВД.

По фактам разбойных нападений начаты досудебные расследования по части 2 статьи 192 «Разбой» УК РК. Проводятся разыскные мероприятия. «Для раскрытия разбойных нападений по поручению начальника ДВД Армана Оразалиева создана рабочая группа из наиболее опытных и подготовленных сотрудников ДВД. Ход расследования находится на личном контроле начальника ДВД области», - сообщили в полиции.