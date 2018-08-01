Видео следственного эксперимента: Члены «банды GTA» рассказали как убивали и грабили водителей на дорогах в России

CA-NEWS (TJ) - Следственный комитет РФ опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео следственного эксперимента с участниками «банды GTA», на котором задержанные рассказывают, как нападали на своих жертв.

В частности, они показывают, как расстреливали людей и раскидывали на дороге шипы, чтобы выманить ничего не подозревающих водителей из машин.

Название «банда GTA» закрепилось за группировкой в прессе по аналогии с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), по сценарию которой персонаж грабил и убивал водителей.

В среду, 1 августа Московский областной суд вынес в среду обвинительный приговор в отношении пятерых членов банды.

Суд начал оглашение с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. «Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении подсудимых, суд установил, что они создали устойчивую, сплоченную вооруженную банду. Все участники прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан. Они осознавали, что являлись членами банды, в которой существовала строгая иерархия», - отметила судья.

Большинство подсудимых в день оглашения приговора постриглись наголо. В суде усилены меры безопасности после событий 2017 года, когда несколько фигурантов предприняли попытку побега, устроив стрельбу в Мособлсуде. Как ожидается, на оглашение полного текста приговора, включая его мотивировочную часть, уйдет около недели. Наказание для подсудимых будет названо в заключительной части судебного решения.

По данным «Известий», из допросов бандитов и собранных материалов дела выяснилось, что костяк группировки состоял из восьми выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

В зависимости от роли каждого Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Фигуранты дела в ходе судебных заседаний признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отрицают вину в совершении убийств.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить Додохонова, Кодирова, Улугмурадова и Хасанова к пожизненному сроку лишения свободы, Гулямова - к 25 годам колонии. Подсудимые и их защитники попросили суд о снисхождении, учитывая смягчающие обстоятельства.