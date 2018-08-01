В Казахстане архитекторы показали новый облик алматинских подземок

CA-NEWS (KZ) - Как будут выглядеть подземные переходы в Алматы после реконструкции рассказали в городской администрации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На данный момент по городу насчитывается 56 подземных переходов из которых в 48 пройдет ремонт. На их модернизацию в текущем году бюджетом предусмотрено более 2,5 миллиарда тенге. В целях сохранения единой стилистики принято решение провести ремонтные работы по единым требованиям к используемым материалам для всех переходов, подлежащих ремонту. Так, судя по эскизам, стены одного из переходов в Наурызбайском районе будут украшать рисунки в национальном стиле и указатели движения.

На стенах подземного пешеходного перехода в Турксибском районе города можно будет увидеть картины с изображением алматинских гор. В переходах установят камеры видеонаблюдения и звуковые динамики для воспроизведения музыки. Отличительной чертой подземного перехода в Ауэзовском районе будет являться яркая стилизованная картина с изображением природы.

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В дальнейшем, подземные переходы сдаваться в аренду для коммерческих целей не будут.

«Одной из основных задач проводимых работ является обеспечение комфортного и безопасного перехода», - подчеркнули в пресс-службе акимата Алматы. Ремонтные работы планируется завершить до конца августа. Также сообщается, что, в текущем году, все переходы переданы на баланс районных акиматов.