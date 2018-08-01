В Алматы оштрафовали салон в котором местная жительница потеряла ногти на руках и ногах

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане салон красоты, после посещения которого алматинка, по ее заверению, потеряла ногти на руках и ногах, оштрафовали на 24 тысячи тенге ($70) за нарушения процедуры дезинфекции инструментов и инвентаря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В департаменте охраны общественного здоровья Алматы сообщили, что в адрес салона вынесено санпредписание - до 7 августа владельцы обязаны устранить нарушения. В противном случае, предпринимателю через суд может грозить принудительное закрытие бизнеса.

«В ходе внеплановой проверки были выявлены следующие нарушения: в салоне для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная лампа, нарушается поточность дезинфекции и стерилизации инструментов, отсутствует ветошь для дезобработки, в частности, подушек, подкладываемых во время процедуры педикюра», - отметили в департаменте.

Отмечается также, что мастера не дезинфицировали ванночки для маникюра, 10 работников не представили личные санкнижки. Помимо этого. по данным ведомства, в салоне не определены сроки приготовления дезраствора для обработки поверхностного инвентаря, более того, персонал салона не умеет готовить этот самый дезраствор.

«Не представлены сертификаты соответствия косметической продукции используемой в салоне, не представлены инструкция и поверка стерилизационного оборудования», - также подчеркнули в департаменте охраны общественного здоровья Алматы.

Ранее алматинка пожаловалась на салон красоты, в котором регулярно получала услугу гелевого маникюра. По ее словам, после этого она осталась без ногтей на руках и ногах после заражения грибком.