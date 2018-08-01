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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президентские выборы в Афганистане пройдут в апреле следующего года

CA-NEWS (CA) - Независимая избирательная комиссия заявила о проведении президентских выборов в Афганистане 20 апреля 2019 года. Об этом во вторник, 31 июля в своем Twitter сообщил телеканал Tolonews.

Парламентские выборы в Афганистане пройдут в октябре. В апреле президент Ашраф Гани объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах. Очередные выборы в парламент должны были пройти в октябре 2016 года, но из-за продолжающейся в стране боевых действий были отложены до осени 2018 года.

Президент в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на 5 лет. Может быть переизбран на второй срок. Действующий президент был избран 14 июня 2014 года, в должность вступил 29 сентября 2014 года.

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