В Узбекистане в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли трое человек

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области, на трассе в Ахангаранском районе столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Daewoo Nexia.

В результате столкновения авто Isuzu и Daewoo Nexia погибли 4 пассажира легкового автомобиля, один пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями, водитель грузовика не пострадал.

"В результате столкновения водитель и три пассажира Nexia, получившие тяжелые травмы, скончались на месте ДТП", — передает пресс-служба МВД Ташкента.