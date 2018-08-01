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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли трое человек

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области, на трассе в Ахангаранском районе столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Daewoo Nexia.

В результате столкновения авто Isuzu и Daewoo Nexia погибли 4 пассажира легкового автомобиля, один пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями, водитель грузовика не пострадал.

"В результате столкновения водитель и три пассажира Nexia, получившие тяжелые травмы, скончались на месте ДТП", — передает пресс-служба МВД Ташкента.

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