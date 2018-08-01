В Узбекистане в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли трое человек
- Узбекистан, происшествия
- 16:59, 01 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области, на трассе в Ахангаранском районе столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Daewoo Nexia.
В результате столкновения авто Isuzu и Daewoo Nexia погибли 4 пассажира легкового автомобиля, один пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями, водитель грузовика не пострадал.
"В результате столкновения водитель и три пассажира Nexia, получившие тяжелые травмы, скончались на месте ДТП", — передает пресс-служба МВД Ташкента.
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