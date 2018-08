В Алматинской области суд вынес приговор этнической казашке из Китая, обвиняемой в незаконном пересечении границы

CA-NEWS (KZ) - В Панфиловском районном суде Алматинской области вынесли приговор в отношении гражданки Китая, этнической казашки Сайрагуль Сауытбай. Её обвиняли в незаконном пересечении границы Казахстана, сообщает informburo.kz.

На процесс 1 августа приехали около 70 человек, зал суда еле вместил желающих услышать приговор. В зале суда присутствовали представители казахстанских и международных СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Agence France-Presse, Международного французского радио RFI.

Государственный обвинитель Арзыгуль Имряева просила суд именно о таком наказании Сайрагуль Сауытбай. В прениях она рассказала, что Сайрагуль Сауытбай имеет высшее образование, член Компартии Китая с 2002 года, работала в больнице, а затем директором детсада, замужем, воспитывает двоих детей

В 2016 году её супруг и дети получили гражданство Казахстана. Всё это время Сайрагуль Сауытбай встречалась с семьёй в Хоргосе.

"Позже стало сложно это делать, у неё отобрали паспорт. Не могла выехать из-за кредита в 400 тысяч юаней. Потом она уволилась, не могла выплатить. Кредит будет выплачен полностью, если продастся там дом, то покроют кредит. В Китае у них дом, автомобиль, три участка земли остались", – рассказала гособвинитель

В мае Сайрагуль Сауытбай пыталась получить поддельное разрешение через китайского полицейского Янь Дзинь, но он отказал. Тогда она нашла мужчину, данные которого следствие не установило, и получила документ за 40 тысяч юаней. С этим документом она перешла границу КНР, а затем потерялась среди группы туристов, и пока их проверяли пограничники, Сайрагуль перешла границу Казахстана.

Досудебное расследование было начато 23 мая. В этот же день в 19.40 Сайрагуль Сауытбай была задержана дома в Енбекшиказахском районе. 1 июня полицейские выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении пограничников.