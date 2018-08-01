С 1 августа в Узбекистане повысятся цены на автомобили

CA-NEWS (UZ) - Компания GM Uzbekistan объявила о повышении цен на автомобили в среднем на 14%, cообщили местные СМИ.

Председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что автомобили будут реализовываться по новым ценам с 1 августа 2018 года.

«Недовольство населения я принимаю как жесткую критику в свой адрес. Мы с командой пришли к тому, что должны объяснить причину повышения цен. Это не только связано с монополией. Производственная мощность Асакинского завода составляет 290 тысяч автомобилей в год, но мы производим только 160 тысяч. Из-за того, что завод работает только на 50% от своей мощности, себестоимость машин становится высокой. Это бьет по карману покупателей и негативно сказывается на экспортном потенциале предприятия», — сказал Умурзаков.

По словам главы Узавтопрома, в следующем году для покупателей введут скидки и предусмотрено снижение цен.