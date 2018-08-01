РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
GM Uzbekistan передумал повышать цены на автомобили с 1 августа
Предыстория: С 1 августа в Узбекистане повысятся цены на автомобили

CA-NEWS (UZ) - Акционерная компания «Узавтосаноат» сообщила, что повышения цен на автомобили GM Uzbekistan с 1 августа не будет.

"Цены на автомобили АО «GM Uzbekistan» не изменены. Вопросы цен на автомобили, которые были обсуждены на сессии Международного Пресс-клуба 30 июля, на сегодняшний день всесторонне изучаются во взаимодействии с соответствующими организациями и экспертами, с учетом позитивных и негативных аспектов данного вопроса", - отмечается на сайте компании.

"Заявляем, что распространенная в социальных сетях информация о ценах на автомобили и прайс-лист являются недостоверными", - добавили в компании.

Напомним, ранее, 30 июля, председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что автомобили будут реализовываться по новым ценам с 1 августа 2018 года. По словам чиновника, повышение должно составить в среднем 14%.

print
  • Генпрокуратура Таджикистана возбудила дело по статьям «терроризм» и «убийство» после нападения на туристов
  • Трое российских журналистов убиты в Центральноафриканской Республике
  • В Казахстане у авиакомпании отозвали лицензию из-за пилота, который пьяным сел за штурвал
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×