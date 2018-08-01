GM Uzbekistan передумал повышать цены на автомобили с 1 августа

CA-NEWS (UZ) - Акционерная компания «Узавтосаноат» сообщила, что повышения цен на автомобили GM Uzbekistan с 1 августа не будет.

"Цены на автомобили АО «GM Uzbekistan» не изменены. Вопросы цен на автомобили, которые были обсуждены на сессии Международного Пресс-клуба 30 июля, на сегодняшний день всесторонне изучаются во взаимодействии с соответствующими организациями и экспертами, с учетом позитивных и негативных аспектов данного вопроса", - отмечается на сайте компании.

"Заявляем, что распространенная в социальных сетях информация о ценах на автомобили и прайс-лист являются недостоверными", - добавили в компании.

Напомним, ранее, 30 июля, председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков сообщил на заседании Международного пресс-клуба, что автомобили будут реализовываться по новым ценам с 1 августа 2018 года. По словам чиновника, повышение должно составить в среднем 14%.



