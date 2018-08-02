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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и ЕБРР планируют проекты на сумму более $1 млрд

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавката Мирзиёев на встрече с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти обсудили совместные проекты на сумму более $1 млрд, сообщила пресс-служба главы государтсва.

«На рассмотрении находятся перспективные проекты в сфере развития сельской инфраструктуры и жилищного строительства, модернизации объектов энергетической отрасли и коммунального хозяйства, поддержки бизнеса и других направлений на сумму свыше $1 млрд. Из них в ближайшие месяцы планируется одобрение проектов на сумму до $600 млн», - говорится в сообщении.

Глава государства выразил глубокое удовлетворение высокой динамикой развития взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, его наполнения новыми программами и проектами, прежде всего в сферах поддержки и разработки стратегий реформ основных отраслей, предприватизационной подготовки предприятий, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, комплексного развития регионов, а также привлечения частных инвестиций в экономику республики.

Президент ЕБРР подчеркнул важность и высказал свою решительную поддержку инициативам главы государства, направленным на углубление взаимовыгодного и плодотворного регионального сотрудничества, обеспечение мира, стабильности и процветания в Центральной Азии.

Сума Чакрабарти подтвердил готовность банка к дальнейшему расширению партнёрства с Узбекистаном в целях поддержки проводимых масштабных преобразований в республике, а также укрепления регионального взаимодействия.

Банком выделены кредитные линии на сумму свыше $190 млн для финансирования проектов поддержки предпринимательства в республике.

Завершается работа над стратегией ЕБРР по сотрудничеству с Узбекистаном, принятие которой намечено в сентябре этого года.

Кроме того, с ноября прошлого года в Ташкенте возобновило свою деятельность представительство банка, предусматривается создание его филиалов в регионах страны.

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