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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер ИГ на севере Афганистана и 150 боевиков, в том числе из Узбекистана и Таджикистана, сдались властям

CA-NEWS (UZ) - Боевики «Исламского государства» сдались афганским властям в приграничной с Туркменистаном провинции Джаузджан. Мавлами Хабибурахман, один из лидеров ИГ, и его 152 бойца сложили оружие перед 209-м корпусом Афганской Национальной Армии. Среди них оказался и заместитель Хабибурахмана Муфти Нематуллах.

Как пишет канал Directorate 4, Нематуллах за всю свою жизнь не мог определиться с приверженностью какой-либо идее. Вначале он воевал за талибов, в 2016 году сдался подразделениям генерала Дустума, но через несколько месяцев ушел на нелегальное положение, присоединившись к отрядам «Исламского государства».

Причиной капитуляции боевиков стали двухдневные ожесточённые бои с «Талибаном» и афганской армией в районе Дарзаб. Этот регион считается оплотом ИГ в Афганистане. Помимо афганцев, в рядах джихадистов ИГ находились более 10 иностранцев. Они были представлены гражданами из Узбекистана и Таджикистана.

Ранее госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил о нейтрализации террористической ячейки, члены которой планировали совершить в марте теракты. Один из них собирались устроить на российской военной базе в Душанбе.

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