РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане рабочих завалило при обрушении строящегося здания

CA-NEWS (KZ) - Полы второго этажа строящегося коттеджа в Астане обрушились на нескольких рабочих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет по ЧС МВД.

«1 августа в 19.55 по улице Балкантау, 171, в новостроящемся объекте (2-этажный коттедж) при невыясненных обстоятельствах произошло обрушение полов перекрытия между первым и вторым этажами. В результате обрушения под завалом остались рабочие 1970 и 1983 годов рождения, которые доставлены в больницу. Сейчас проводятся работы по извлечению из-под завала еще одного рабочего, который подает признаки жизни», - сообщили в пресс-службе КЧС.

Сообщается, что на месте работают спасатели центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда комитета по чрезвычайным ситуациям, также там находятся медики центра медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям. Позже сообщили, что спасатели извлекли третьего рабочего. Он жив и также госпитализирован.

print
  • GM Uzbekistan передумал повышать цены на автомобили с 1 августа
  • Грабители в Кордае врывались в дома и избивали людей палками
  • В аэропорту Ашхабада участились случаи мошенничества в отношении снятых с рейсов пассажиров
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×