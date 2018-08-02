В Астане рабочих завалило при обрушении строящегося здания

CA-NEWS (KZ) - Полы второго этажа строящегося коттеджа в Астане обрушились на нескольких рабочих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет по ЧС МВД.

«1 августа в 19.55 по улице Балкантау, 171, в новостроящемся объекте (2-этажный коттедж) при невыясненных обстоятельствах произошло обрушение полов перекрытия между первым и вторым этажами. В результате обрушения под завалом остались рабочие 1970 и 1983 годов рождения, которые доставлены в больницу. Сейчас проводятся работы по извлечению из-под завала еще одного рабочего, который подает признаки жизни», - сообщили в пресс-службе КЧС.

Сообщается, что на месте работают спасатели центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда комитета по чрезвычайным ситуациям, также там находятся медики центра медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям. Позже сообщили, что спасатели извлекли третьего рабочего. Он жив и также госпитализирован.