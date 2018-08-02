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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане экс-депутата ЗКО осудили условно за ДТП с гибелью двух человек

CA-NEWS (KZ) - Экс-депутат областного маслихата Кайдар Кощанов признан виновным в совершении ДТП в Уральске, в котором погибли два человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Уральский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата маслихата Западно-Казахстанской области Кайдара Кощанова. Рассмотрение этого дела переносилось из-за участия подсудимого в громком процессе по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Как установило следствие, 29 марта 2017 года тогда еще депутат областного маслихата Кайдар Кощанов за рулем автомобиля Тoyota Land Cruiser 200 при выезде из Уральска на улице Жангир хана не уступил дорогу автомашине «Лада-Приора» и врезался в нее.

Затем он столкнулся с автомашиной Audi. 22-летний водитель «Лады» и его 63-летняя бабушка скончались в реанимации больницы. «Суд признал Кощанова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно», - заявил судья Уральского городского суда Аскар Исмайлов.

В суде отметили, что при вынесении приговора было учтено чистосердечное признание вины подсудимым и отсутствие претензий со стороны родственников погибших. Они просили назначить экс-депутату наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, Кощанов в этом году был осужден по другому громкому делу. Директор строительной компании «Болашак-Т» признан виновным в даче взятки руководству АО «Байтерек Девелопмент» и приговорен к штрафу.

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