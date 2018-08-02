В Алматы отец ударил сына камнем в висок и скрылся, полиция расследовала дело как ДТП

CA-NEWS (KZ) - Полицейские установили обстоятельства происшествия с четырёхлетним мальчиком, которого нашли 16 июля в бессознательном состоянии на углу улиц Брянская и Одесская, сообщили informburo.kz в пресс-службе ДВД Алматы.

«Первоначально следствие шло по ложному следу, исходя из показаний девушки, представившейся очевидцем, которая сообщила о том, что мальчика сбила машина чёрного цвета. Позже выяснилось, что эти сведения были недостоверными. Показания этого очевидца шли вразрез результатам оперативных и специальных мероприятий, а также данным городской системы видеомониторинга. Таким образом, установлено, что ребёнка не сбивала машина: травма мальчика не соответствует дорожно-транспортному происшествию», – говорится в сообщении.

Следствие параллельно отрабатывало другие возможные версии происшествия. Были изучены показания очевидцев и другие доказательства. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как отец мальчика ведёт его за руку вдоль проезжей части. И, как оказалось, спустя несколько минут мужчина завёл сына в безлюдное место и, разгневавшись, ударил его камнем по виску.

«Чтобы провести тщательный осмотр места происшествия, мы скосили траву и нашли орудие преступления – тот самый камень, а также признаки присутствия на этом месте взрослого человека», – сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

В полиции отметили, что по изъятым вещественным доказательствам назначили экспертизы. Отец пострадавшего мальчика признался в совершении преступления и уточнил, что на тот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

«С утра выпил, сын был со мной, он был сильно беспокойным. Я взял камень и ударил его прямо по виску. Он упал, а я испугался, сел в автобус, доехал до работы, там же умылся. Я прошу прощения у всех казахстанцев, у сотрудников полиции. Я готов понести наказание и не заслуживаю пощады», – привели слова подозреваемого в сообщении ДВД.

Ковёр, на котором лежал ребёнок, принадлежит жительнице дома, возле которого произошло преступление. Женщина принесла ковёр и подложила под мальчика, после того, как его обнаружили, сообщили в ДВД Алматы.

Ход расследования находился на контроле прокуратуры города. Для раскрытия преступления создали специальную следственно-оперативную группу. Подозреваемого задержали, досудебное расследование идёт по статье 106 УК РК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Тётя мальчика сообщила, что ребёнок вышел из комы и находится в сознании.

«Мальчик в сознании, узнаёт всех, улыбается. Левой рукой машинкой может играть. А говорить, сидеть, вставать ещё не может, – рассказала его тётя. – Только правой стороной пока не может двигать. Мама ребёнка остаётся с ним в палате. Врачи провели одну операцию, вытащили осколки из черепа».

Напомним, 16 июля возле Восточной объездной автодороги в Алматы на пересечении улиц Одесской и Брянской нашли мальчика 2014 года рождения. Первоначально предполагали, что его сбила машина, тело завернули в одеяло и оставили под деревом. Он поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Полицейские искали людей, которым что-либо известно об инциденте.

25 июля сообщалось, что пострадавшему ребёнку сделают пластическую операцию на черепе бесплатно в ближайшие 3-6 месяцев. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму.