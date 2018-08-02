Защита генсека ОДКБ попросила следователей разрешить ему выехать из Армении

CA-NEWS (CA) - Защита генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова направила ходатайство в Специальную следственную службу Армении с просьбой дать согласие на его выезд из страны, заявил в среду РИА Новости адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

«УПК не предусматривает никаких обязательств для обвиняемого, к которому применен залог в качестве меры пресечения. Тем не менее, чтобы избежать обвинений в злоупотреблении, мы направили ходатайство с просьбой дать согласие на выезд в РФ», - сказал Погосян.

По его словам, Хачатуров может покинуть страну и сейчас, если у него будет такое желание. Однако защита хочет заручиться согласием следственного органа, так как прокурор может обратиться в суд с ходатайством передать государству сумму залога, если его подзащитный покинет страну. «Мы обязались сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировали, что он явится по вызову в следственный орган», - сказал адвокат.

Он добавил, что ходатайство представлено с учетом того, что Хачатуров возглавляет международную организацию и у него есть ряд обязанностей. «Мы обратились с ходатайством 30 июля, но пока ответа не получили», - сказал адвокат.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона «предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами».

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.