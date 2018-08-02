В Туркменистане аккредитован посол Казахстана

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Жандоса Асанова, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Как подчеркнул посол, для него – большая честь представлять свою страну в Туркменистане, с которым Казахстан связывают давние отношения дружбы и плодотворного сотрудничества, обретающие новое наполнение.

Глава государства поздравил дипломата с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в работе по активизации туркмено-казахстанского диалога. Как отметил Бердымухамедов, развитие тесного взаимодействия со странами-соседями, в том числе с Казахстаном, выступает ключевым приоритетом внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана.

В ходе встречи туркменский лидер и его гость подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений, успешно развивающихся как в двустороннем, так и многостороннем формате, по линии авторитетных региональных и международных организаций.

В данной связи констатировалось наличие значительного потенциала для наращивания продуктивного взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике, по ряду других перспективных направлений. Здесь в качестве примеров эффективного партнёрства можно привести совместно реализованные крупные инфраструктурные проекты, отвечающие как обоюдным интересам, так и целям общего благополучия не только в региональном измерении, но и в масштабах всего Евразийского пространства.

В свете современных реалий одним из актуальных векторов сотрудничества выступает область экологии, где Туркменистан и Казахстан, взаимодействуют, в частности, в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА). Большое внимание уделяется также сложению усилий по решению вопросов Каспия.

Как отмечалось, неотъемлемой составляющей двусторонних отношений являются плодотворные гуманитарные контакты. Опираясь на исторически сложившуюся общность культурных и духовных ценностей туркменского и казахского народов, эти традиционные связи год от года обогащаются новым опытом и содержанием.

В завершение встречи посол Жандос Асанов заверил, что со своей стороны будет всемерно содействовать поступательному развитию добрососедского межгосударственного диалога.