В Туркменистане откроется Торговый дом Казахстана

CA-NEWS (TM) - Торговый дом Казахстана будет открыт в Туркменистане , передаёт BNews.kz.

Казахстанские компании давно проявляют интерес к продвижению своей продукции на рынок Туркменистана. Торговая миссия состоялась при содействии Посольства РК в этой стране. В ней приняли участие 16 компаний в сфере машиностроения, строительства, фармацевтики и пищевой промышленности, такие как: «IT&M», «Казфосфат», «КазАзот», «Кентауский трансформаторный завод», «Рахат», «Тиккурила», «Қазақстан Ғарыш Сапары», «Азия авто», «Баян Сулу», «Порт Курык» и другие.

Также стороны договорились о содействии в оформлении въездных виз для предпринимателей обеих стран.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи на уровне министров и их заместителей министерств энергетики, промышленности, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, коммунального хозяйства, Национального космического агентства, государственного концерна «Туркменюлдары», «Туркменнефть». Председатели правления Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Казахстана встретились с представителями деловых кругов Туркменистана.

На практике имеют место сложности при произведении оплаты контрпартнерами из Туркменистана в адрес казахстанских предпринимателей, связанные с отсутствием возможности свободной конвертации маната. Поэтому в целях налаживания сотрудничества и активизации совместной работы топ-менеджеры АО «KazakhExport» провели переговоры с представителями государственных банков «Туркменистан» и «Халкбанк», а также с коммерческим банком «Рызгал».

По результатам миссии фармацевтическая компания «Dolce» заключила два меморандума о сотрудничестве, а ТОО «Белес-Агро» под торговой маркой «Белес-Маркет» - контракт по поставке муки и подсолнечного масла в Туркменистан в объемах 3-4 тысяч тонн ежемесячно в течение года.