Представители МВФ в Монголии проводят оценку пятого этапа программы расширенного финансирования

CA-NEWS (MNG) - Председатель банка Монголии Надмид Баяртсайхан вместе с представителями МВФ во главе с Джеффом Готтлибом, находящимся в Монголии для проведения оценки пятого этапа «Программы расширенного финансирования», проработал в гобийских филиалах ЦБ, в частности, в аймаках Умнуговь и Дундговь, передает Montsame.

Кроме того, группа ознакомилась с деятельностью компании «Оюу толгой» и провела встречу с финансовым директором Полом Муллинсом и другими официальными лицами компании. На встрече гостям была представлена полная информация о преимуществах и экономических выгодах проекта «Оюу толгой» и после её завершения была предложена ознакомительная экскурсия по открытым и подземным шахтам.

В ходе своей работы в гобийских аймаках группа также посетила шахту компании «Энержи ресурс». Данная компания потратила около 2 трлн тугриков ($814 млн) для инвестиции в горнодобывающие и инфраструктурные проекты за последние 10 лет. При этом её экспортные доходы составили 5.3 трлн тугриков ($2 млрд). Также за этот период она сконцентрировала 900 млрд тугриков ($366 млн) в госбюджете в виде налогов и сборов.

В первой половине текущего года объем добычи компании достиг 4.3 млн.тн угля и произведено 2.9 млн.тн обогащенной горнорудной продукции.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.



Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.



Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.



Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.