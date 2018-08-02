Таджикская делегация дружбы гостит в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Делегация дружбы Таджикистана посещает Узбекистан с 1 по 4 августа, сообщает пресс-центр министерства культуры РТ.

В состав делегации входят представители общественно-политических кругов, творческой интеллигенции, известных поэтов и писателей, ученых, мастеров культуры и искусства.

Таджикская делегация посетит города Ташкент и Самарканд, ознакомится с деятельностью Национальной библиотеки и Академии наук Узбекистана.

Также запланированы дискуссии в формате «круглого стола», посвященные вопросам расширения и укрепления двустороннего сотрудничества с показом документального фильма «Под единым небом».

Программа пребывания предусматривает возложение цветов у памятника первого президента Узбекистан Ислама Каримова и осмотр исторической площади Регистан и дома-музея Садриддина Айни в Самарканде.