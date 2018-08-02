РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикская делегация дружбы гостит в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Делегация дружбы Таджикистана посещает Узбекистан с 1 по 4 августа, сообщает пресс-центр министерства культуры РТ.

В состав делегации входят представители общественно-политических кругов, творческой интеллигенции, известных поэтов и писателей, ученых, мастеров культуры и искусства.

Таджикская делегация посетит города Ташкент и Самарканд, ознакомится с деятельностью Национальной библиотеки и Академии наук Узбекистана.

Также запланированы дискуссии в формате «круглого стола», посвященные вопросам расширения и укрепления двустороннего сотрудничества с показом документального фильма «Под единым небом».

Программа пребывания предусматривает возложение цветов у памятника первого президента Узбекистан Ислама Каримова и осмотр исторической площади Регистан и дома-музея Садриддина Айни в Самарканде.

print
  • Узбекистан будет блокировать сайты с экстремистским контентом
  • В Таджикистане запретили строить жилые дома ниже пяти этажей
  • 246 голов скота сбежали от хозяина из Кыргызстана в Узбекистан
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×