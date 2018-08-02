В Душанбе назовут «лучшую махаллю и улицу» столицы
- Таджикистан, общество
- 11:24, 02 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Власти Душанбе выявят лучшую улицу и лучшую махаллю в столице. Соответствующее решение накануне подписал мэр города Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В конкурсную комиссию вошли представители мэрии, общественных организаций депутаты гормаджлиса. Итоги конкурса будут подведены 1 сентября.
Конкурсная комиссия изучит благоустройство улицы, соблюдение законности расположения там инфраструктуры, активность жителей в общественных работах
Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные премии. Победитель конкурса «Лучшая махалля» получит 25 тыс. сомони (2,6 тыс.), а размер премии для «Лучшей улицы» составляет 20 тыс. сомони ($2,1 тыс.).
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