В Турции 4 этнических кыргыза из деревни Улупамир окончили военную академию

CA-NEWS (KG) - Четверо выпускников военной академии Турции Ибрагим Улу, Рамазан Ерол, Айкут Йигит и Манас Санжактар являются этническими кыргызами, проживающие в турецкой деревне Улупамир. Вчетвером они получили звание лейтенанта и собираются служить в разных силовых структурах страны, пишет турецкое издание Vatan.

«В нашей местности проживает более 2 тысяч человек и мы очень горды тем что эти ребята являются выходцами из нашей деревни. Ребята из нашей общины получают образование в различных сферах, но это впервые когда кто-то обучился в военной академии и получил звание лейтенанта», - рассказывает президент ассоциации образования и культуры памиров Джемшит Хорасан (Cemşit Horasan).

Напомним, в 1978 году, после того была сформирована Демократическая Республика Афганистан, афганские кыргызы во главе с Рахмангул-ханом в количестве 1 350 человек (290 семей) решили уйти в Пакистан. Положение новоприбывших было крайне тяжёлым: они вынуждены были продавать свой скот; около 100 человек погибли в первый же год от трудностей перехода, голода и болезней.

В марте 1982 года, после долгих административных проволочек, самолёты ООН доставили афганских кыргызов в Турцию. В 1983 году правительство Турции выделило кыргызам землю в провинции Ван на самом востоке стране. Так и было основано село Улупамир.

*красным отмечена турецкая провинция Ван, граничащая с Ираном