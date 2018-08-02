РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции 4 этнических кыргыза из деревни Улупамир окончили военную академию

CA-NEWS (KG) - Четверо выпускников военной академии Турции Ибрагим Улу, Рамазан Ерол, Айкут Йигит и Манас Санжактар являются этническими кыргызами, проживающие в турецкой деревне Улупамир. Вчетвером они получили звание лейтенанта и собираются служить в разных силовых структурах страны, пишет турецкое издание Vatan.

«В нашей местности проживает более 2 тысяч человек и мы очень горды тем что эти ребята являются выходцами из нашей деревни. Ребята из нашей общины получают образование в различных сферах, но это впервые когда кто-то обучился в военной академии и получил звание лейтенанта», - рассказывает президент ассоциации образования и культуры памиров Джемшит Хорасан (Cemşit Horasan).

Напомним, в 1978 году, после того была сформирована Демократическая Республика Афганистан, афганские кыргызы во главе с Рахмангул-ханом в количестве 1 350 человек (290 семей) решили уйти в Пакистан. Положение новоприбывших было крайне тяжёлым: они вынуждены были продавать свой скот; около 100 человек погибли в первый же год от трудностей перехода, голода и болезней.

В марте 1982 года, после долгих административных проволочек, самолёты ООН доставили афганских кыргызов в Турцию. В 1983 году правительство Турции выделило кыргызам землю в провинции Ван на самом востоке стране. Так и было основано село Улупамир.

*красным отмечена турецкая провинция Ван, граничащая с Ираном

2016-11-23_16-35-14_575614

print
  • В Узбекистане отдельный телеканал будет вести прямую трансляцию вступительных экзаменов в ВУЗы
  • В Узбекистане в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли трое человек
  • Президент Туркменистана примет участие работе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×