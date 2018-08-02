В Казахстане с 2019 года отменят заочное обучение в вузах

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в своем блоге на портале «Открытый диалог» объяснил почему отменяется заочное обучение после того как один из пользователей уточнил у министра Сагадиева о том, достоверна ли информация об отмене заочного образования. И также о том, какой будет оплата за обучение после такой реформы.

Министр напомнил, что в начале июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений». Сагадиев отметил, что закон предусматривает, что вызу в стране будут расширять академическую и управленческую самостоятельность. При этом будет учитываться опыт Назарбаев Университета.

Помимо приостановления заочного образования также исключат срок освоения программ высшего образования. То есть, вузы будут сами определять, а также разрабатывать такие образовательные программы, которые позволят завершить бакалавриат в ускоренном режиме. Кроме того, исключена и норма, которая определяла стоимость в вузах на платной основе. Это означает, что университеты Казахстана теперь самостоятельно назначают цены для абитуриентов, поступающих на платное отделение.

В Казахстане заочное обучение планируют приостановить с 1 января 2019 года, однако студентам, которые уже получают знания по этой форме образования, дадут возможность доучиться.