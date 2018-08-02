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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вашингтон пытается оказать максимальное давление на Пекин в торговой войне, - People’s Daily
Предыстория: Трамп развязал торговую войну на трех фронтах можно ли ее выиграть? - Би-би-си

CA-NEWS (CA) - Китай и США пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник знакомы с вопросом. По данным источника, представители главы Минфина США Стивена Мнучина и вице-премьер Китая Лю Хэ проводят закрытые переговоры.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение пошлин в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров в объеме $200 млрд. Изначально США заявляли о планах ввести 10%-ные пошлины на новый список товаров из Китая.

По данным газеты китайской газеты People’s Daily, Вашингтон пытается оказать максимальное давление на Пекин.

«Трамп хочет установить свою политику «Америка превыше всего», и торговая война - это наводящий удар для всего миру. Для Пекина и Вашингтона торговая война - это процесс пересмотра двусторонних связей в условиях изменения глобального баланса сил. В ходе процесса будет учитываться торговая сила обеих стран, воля и сплоченность», - отмечается в статье.

По данным издания, пересмотр китайско-американских отношений рано или поздно наступит. «Некоторые американские элиты не согласны с экономическим ростом Китая, полагая, что США могут стратегически его сдержать. Если китайско-американская торговая война связана с экономическими интересами, решить ее будет непросто. Когда обе стороны будут терпеть первые потери во время битвы, они, в конечном счете, приступят к переговорам и достигнут компромисса, что намного лучше, чем борьба».

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