В Монголии завершена разработка ТЭО строительства линии «Эрдэнэт-Овоот»

CA-NEWS (MNG) - Строительство новой железнодорожной линии по направлению «Эрдэнэт-Овоот» будет включено в политику правительства в области железнодорожного транспорта, сообщает Montsame.

С вводом в эксплуатацию данной линии, строительство которой начнется весной 2019 года появится возможность ввести в экономический оборот 5 млн тонн высококачественного коксующего угля месторождения Овоот, запасы которого составляют 255 млн тонн.

Он находится на территории сомона Цэцэрлэг аймака Хубсугул. Кроме того, планируется связать данную железнодорожную линию с российской железной дорогой через пограничный пост «Арц Суурь». Российская сторона в свою очередь соединит Арц Суурь со своей транссибирской железнодорожной магистралью через тувинский порт Кызыл. Тем самым данная линия станет частью экономического коридора России, Монголии и Китая.

«Технико-экономическое обоснование разработано, проект готов к реализации, планируется начать работу с марта 2019 года. Наше министерство оказывает всестороннюю поддержку в ходе работы проекта. Проект будет включен в госполитику. Кроме того, линия «Эрдэнэт-Овоот» даст нам возможность ввести в экономический оборот месторождения полезных ископаемых в аймаках Хубсугул, Булган и Орхон», - заключил министр дорожно-транспортного развития Монголии Жадамбын Бат-Эрдэнэ