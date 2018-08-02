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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Послу Таджикистана в Иране вручили ноту протеста после обвинений в причастности к нападению на туристов

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Тегеране Неъматулло Эмомзода 1 августа был вызван в МИД Ирана. Ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями отдельных представителей таджикских властей о том, что некоторые напавшие на иностранных туристов 29 июля на территории Дангаринского района ранее прошли террористические обучения на территории Ирана.

По сообщению официального сайта внешнеполитического ведомства Ирана, послу Таджикистана заявили, что утверждения таджикских властей о том, что в терроре иностранных туристов в Дангаре имеется иранский след, являются безосновательными и ложью.

По словам официального представителя МИД Ирана Бахрома Косими, во внешнеполитическом ведомстве Ирана заявили, что нападение на безвинных иностранных туристов в Таджикистане считают нечеловеческим, и официальный Тегеран готов для сохранения мира и стабильности в регионе поделиться своим опытом и знаниями в борьбе с такими проявлениями.

Посол Таджикистана в Иране Неъматулло Эмомзода, по данным иранского МИД, заявил, что нота будет передана официальным властям в Душанбе.

Напомним, в организации нападения на туристов 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана МВД страны обвинило запрещенную Партию исламского возрождения. При этом было отмечено, что руководитель группа нападавщих проходиол идеологические и военно-диверсионное в Иране.

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