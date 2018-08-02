В Таджикистане заявили, что нападение на туристов не повлияло на туристический имидж страны

CA-NEWS (TJ) - Сообщения о том, что иностранные туристы после трагической гибели велотуристов, отказываются от намерений посетить Таджикистан, не имеют никаких оснований. Об этом говорится в распространенном в среду, 1 августа заявлении таджикского Комитета по развитию туризма.

«Туристический потенциал Таджикистана и условия, предоставляемые правительством страны, привлекли внимание многих туристов, и это постыдный акт, который совершили молодые экстремисты, не может перекрыть гостеприимство таджиков и препятствовать визиту туристов», - говорится в заявлении.

«Иностранные туристы продолжают прибывать в Таджикистан и знакомится с красотами и обычаями нашего края», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 29 июля, примерно в 15:30 часов на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района произошло нападение на иностранных велотуристов.

Автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на группу велотуристов, а затем, как сообщает МВД, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди погибших два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

На следующий день после данного инцидента ответственность за него взяло на себя террористическая организация «Исламское государство», опубликовавшее позднее также видео «присяги на верность ИГ», которую дают, предположительно лица, который затем совершили нападение на туристов. В свою очередь МВД РТ обвинило в гибели иностранцев Партию исламского возрождения Таджистана (ПИВТ).