ГТС задержала контрабандный груз из Узбекистана на более $125 тыс.

CA-NEWS (UZ) - На территории Ошской области сотрудники Оперативной таможни задержали автотранспорт с нетканым полотном в рулонах, а также другие не заявленные в таможенном отношении товары народного потребления, хозяйственные товары, мебель и автозапчасти производства Республики Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

По данным таможни, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 8 млн 539 тыс. 591 сом (более $125 тыс.).

Данный товар был незаконно перемещен через кыргызско-таджикский участок государственной границы вне зоны таможенного контроля.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения в соответствии с законодательством.