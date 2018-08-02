В Южной Корее полицейские избили студента из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Информация об инциденте появилась в корейском СМИ. Согласно данным, полицейские задержали молодого студента, который является гражданином Узбекистана.

«Он легально находился в стране, у него были все документы, но полицейские жестоко поступили с ним. Один полицейский повел его под дерево и ударил ему по животу», - пишет издание YTN.

Отмечается, что студент подрабатывал на строительном объекте, чтобы заплатить за учебу.

При этом в полиции сообщили, что они попросили студента показать документ, подтверждающую личность, но он не послушался и продолжал работать. Более того, в это время в руках у студента был строительный инструмент и полицейские решили, что это является «угрозой».

Иммиграционное управление города Чангвон объяснило, что иностранный студент не сразу ответил на требование проверки личности и сопротивлялся.

Однако студент был задержан на пять дней, хотя было уже известно, что он находится в стране легально, отмечает издание.

Иммиграционный центр призвал Министерство юстиции извиниться и выплатить компенсацию пострадавшему за несоблюдение всех правовых процедур и стандартов в области прав человека, включая правило Миранды.

Для справки: Правило Миранды - юридическое требование, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.



