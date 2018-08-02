Суд Казахстана отказался выдавать Сайрагуль Сауытбай Китаю

CA-NEWS (KZ) - Панфиловский районный суд Алматинской области 1 августа постановил в отношении этнической казашки и гражданки Китая Сайрагуль Сауытбай признать виновной по части 1 статьи 392 УК РК и лишить свободы на шесть месяцев. По статье 63 считать наказание условным и назначить пробационный контроль на шесть месяцев. Также суд решил не назначать ей наказание в виде выдворения из Казахстана в Китай, передает tengrinews.kz.

Государственный обвинитель Арзыгуль Имряева просила суд именно о таком наказании Сайрагуль Сауытбай, чем вызвала восторг у местных жителей. «Дополнительные меры наказания в виде выдворения из Казахстана не были применены, поскольку есть исключительные обстоятельства, а именно воссоединение с семьей. У них семья была разлучена, несовершеннолетние дети присутствовали на суде - эти обстоятельства посчитали исключительными», - сообщила прокурор.

«Государственный прокурор Арзыгуль Имярова. Вам все говорят «Спасибо». Наверное, мы впервые встречаем такого прокурора - защитника», - прокомментировала общественница Сауле Абильдаханкызы на своей странице в Facebook.

В суде было установлено, что 5 апреля 2018 года Сайрагуль Сауытбай пересекла пункт таможни Китая на основании специального разрешения, которое было выдано китайской стороной на 24 часа. Официально пересекла таможенный и пограничный контроль. Однако это разрешение дает право посетить в течение дня только Центр приграничной торговли «Хоргос». В 2016 году её супруг и дети получили гражданство Казахстана. Всё это время Сайрагуль Сауытбай встречалась с семьёй в Хоргосе.

Из «Хоргоса» женщина пересекла границу Казахстана незаконно, без официальных документов, без соответствующей проверки. В своих показаниях Сайрагуль Сауытбай объяснила, что был поток туристов, и она осталась незамеченной. Ее обнаружили сотрудники военной части. Было заведено уголовное дело.

Досудебное расследование было начато 23 мая. В этот же день в 19.40 Сайрагуль Сауытбай была задержана дома в Енбекшиказахском районе. 1 июня полицейские выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении пограничников.