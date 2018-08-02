Эктор Купер возглавит национальную сборную Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 6 августа официально будет представлен новый главный тренер национальной сборной Узбекистана – им станет аргентинский специалист Эктор Купер, сообщила пресс-служба АФУ.

Первый вице-президент ассоциации Умид Ахматджанов отмечал, что сборную должен тренировать специалист с большим международным опытом. За прошедшее время были проведены переговоры с более 10 специалистами. В результате выбор был остановлен на опытном аргентинском специалисте, передает издание "Народное слово".

Для справки, Купер дважды подряд выводил «Валенсию» в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). А с 2015 года по настоящее время возглавлял сборную Египта по футболу. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали Кубка Африканских наций 2017 года, а затем впервые за 32 года вышла на чемпионат мира-2018 в России.