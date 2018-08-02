В Ташкенте продолжается массовая вырубка многолетних деревьев

CA-NEWS (UZ) - Жители махалли «Ахмад Югнаки» в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента выражают недовольство по поводу массовой вырубки деревьев возле их домов. По словам местных чиновников, в данной махалле запланирована вырубка 31 дерева в связи с благоустройством канала и строительством автостоянки.

По словам одного из жителей махалли «Ахмад Югнаки», в данной местности массово вырубают многолетние деревья.

– Власти вырубают многолетние деревья на территории, выделенной для отдыха местных жителей и парка. Мы выразили недовольство. Но вместо того, чтобы выслушать наши жалобы, двух жителей забрали в РОВД, где удерживали сутки. Потребовали не поднимать скандала. 29 июля в нашу махаллю прибыли сотрудники прокуратуры и администрации. Мы снова пожаловались им на массовую вырубку деревьев. Однако это не помогло. 30 июля вырубка деревьев снова продолжилась, – сказал один из жителей махалли.

Согласно документу, предоставленному одним из местных чиновников, строительство автомобильной стоянки на участке площадью 1200 квадратных метров в махалле поручено предпринимателю Хисамидину Игамбердиеву. Однако последний заявил, что не имеет никакого отношения к вырубке деревьев.

– Мне поручили строительство автостоянки. Но я не имею никакого отношения к вырубке деревьев. Властям поручили подготовить участок, чтобя я смог начать там строительство автостоянки, – говорит предприниматель.

​Напомним, что 19 июля информационная служба мэрии города Ташкента сообщила о том, что «незаконная вырубка деревьев в узбекской столице будет пресечена». На странице столичной мэрии в Facebook'е сообщалось, что «отныне предприниматели и граждане, занимающиеся незаконной вырубкой деревьев, будут привлечены к штрафу».

Как сообщил на анонимных условиях один из местных чиновников, в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды составлен специальный акт о вырубке деревьев на территории махалли. Однако в документе имеются моменты, противоречащие законодательству, говорит он. При этом в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды заявили, что ничего незаконного в вырубке деревьев на территории махалли нет.