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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Армении прокомментировали заявление России о внутриполитической ситуации в стране
Предыстория: http://ca-news.org/news:1462704

CA-NEWS (CA) - Внутриполитические процессы в Армении не связаны с внешней политикой, заявил в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя реакцию российской стороны на ситуацию в республике.

«Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства», - сказал он в ответ на вопрос «АрмИнфо».

«Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Мы неукоснительно следуем объявленному курсу»,- резюмировал Балаян.

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. «За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути», - отмечал Лавров.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 июля, специальная следственная служба Армении обвинила генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в республике в 2008 году и ходатайствовала о его аресте. Однако в субботу утром суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога. Аналогичные обвинения были предъявлены экс-президенты Армении Роберту Кочаряну (эту должность он занимал в период с 1998-го по 2008 год). Он был арестован на два месяца.

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