В Астане появились новые креативные скверы

CA-NEWS (KZ) - «Парк Чемоданов» и «Сквер Иллюзий» появились в Астане, передает Елорда Инфо. Креативные зоны для отдыха горожан открылись во время празднования 20-летия столицы на пересечении проспекта Республики и улицы Ы.Дукенулы и в районе дома №5 по улице Биржан Сал.

«Площадь скверов полностью благоустроена, проведено освещение, установлены спортивные и детские площадки. Благодаря структуре архитектурного пространства каждый сквер имеет свой неповторимый стиль», - пояснил специалист управления охраны окружающей среды и природопользования Ерасыл Сембаев

Cквер на пересечении проспекта Республики и улицы Ыкылас Дукенулы носит название «Сквер Иллюзий». Здесь расположились скейтдром, комната Эймса - это помещение неправильной формы, используемое для создания оптической иллюзии. В сквере также есть холм-горка и детская площадка.

Сквер в районе дома №5 по улице Биржан Сал - получил название «Парк Чемоданов», так как его территория расположена недалеко от железнодорожного вокзала и малые архитектурные формы выполнены в форме чемоданов. Здесь же, по задумке авторов - детская железная дорога. Специально для этого строители уложили рельсы.

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Как объяснил руководитель отдела перспективного планирования управления природоохранными проектами столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев, раньше на месте этих скверов были аварийно-ветхие дома барачного типа одно- двухэтажные.

«Проекты креативные везде своя тематика. К строительству приступили в мае 2018 года. К примеру, на привокзальной территории сделано в виде вокзала, между площадками малые архитектурные формы: рельсы и чемоданы. Скверы – небольшие, сквер Иллюзий - 2765 кв м, а парк Чемоданов - 2293 кв м. Стоимость обоих проектов около 130 млн тенге», - отметил Азамат Жанатаев.

Кроме того, в сентябре 2018 года по проспекту Сарыарка около дома 27 закончится строительство «Сквера камней».

Площадь участка составляет 2304 кв м, примерная стоимость благоустройства 55 млн тенге (около $158 тысячи). В проекте покрытие пешеходных дорожек предусматривается из гранитной плитки двух цветов. Существующие деревья на территории сохраняются.