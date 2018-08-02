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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан упростил иностранцам получение вида на жительство

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев новым указом "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" от 1 августа упростил процедуру получения вида на жительство в республике иностранным гражданам, а также дал им право выступать учредителями предприятий с иностранными инвестициями. Об этом сообщают официальным СМИ страны, опубликовавшие текст документа.

«Одобрить предложение об отмене требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями», — говорится в тексте документа.

Мирзиеев своим указом также дал иностранцам и лицам без гражданства право на получение трехлетней визы с возможностью ее неоднократного продления. Ее могут получить те, кто вложил в республику сумму, составляющую не менее 8,5 тысячи размеров минимальных зарплат (около $200 тысяч), путем покупки жилой недвижимости, а также акций и долей предприятий.

В соответствии с документом МВД поручено продумать порядок присвоения статуса "Почетный гражданин" иностранцам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны.

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