Apple идет к рекордной капитализации в $1 триллион

CA-NEWS (CA) - Рекордные результаты прибыли третьего финансового квартала повышают стоимость акций Apple. Компания может стать самой дорогой в мире, опередив своих главных конкурентов - Amazon и Google, и первой американской корпорацией, которая будет стоит один триллион долларов, сообщает Би-би-си.

Сейчас капитализация Apple достигает 935,3 миллиарда долларов. Согласно последнему отчету компании, выручка Apple в третьем квартале 2018 финансового года, который завершился в июне, выросла на 17% и достигла 53,3 миллиарда долларов. Аналитики рынка предсказывали, что выручка компании за этот период не будет выше 52,4 миллиарда.

Айфон за тысячу долларов

В третьем квартале компания продала меньше телефонов, чем планировала. Несмотря на это, общая выручка Apple значительно выросла за счет спроса на более дорогие мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что спрос на iPhone X показал менеджменту Apple один важный бизнес-тренд: чтобы оставаться в прибыли, можно продавать меньше смартфонов, но они должны стоить не меньше тысячи долларов. Примерно столько в зависимости от комплектации стоит iPhone X.

Ранее аналитики опасались, что потребители могут негативно отнестись к дорогому смартфону. Продажи показывают, что поклонников iPhone это не смутило. Самый дорогой iPhone X стал и самым популярным, утверждают в Apple. В третьем квартале Apple продала в общей сложности 41,3 миллиона телефонов.

Apple занимает третье место в мире по продажам смартфонов после компаний Samsung и Huawei. Samsung при этом разочаровал инвесторов низкими продажами смартфона Galaxy S9. Huawei, напротив, показывает хорошие результаты и рост выручки в 15 процентов в первой половине этого года.

Бизнес-сервисы Apple

Рост выручки произошел не только из-за продаж смартфонов, но и за счет бизнес-сервисов компании. Они принесли Apple около 9, 5 миллиардов долларов. Так, Apple берет процент с подписки пользователей на приложения. Самые прибыльные - это видео-сервисы как Netflix и ему подобные. По словам генерального директора Apple Тима Кука, спрос на видео-приложения будет ежегодно расти вдвое.

Еще один источник дохода - это музыкальное приложение Apple Music, которое сейчас насчитывает 50 миллионов пользователей (включая тех, кто платит за подписку, и тех, кто пользуется бесплатной пробной версией продукта). По словам Кука, в третьем квартале этого финансового года Apple Music заняла ведущую позицию в Северной Америке. Он отметил, что конкуренция с другими музыкальными сервисами, такими как Spotify и Pandora, не приведет к тому, что компании будут действовать друг против друга.

За рекордную капитализацию в триллион долларов, которой еще не достигала ни одна американская компания, Apple конкурирует с Amazon и Google (точнее, с компанией Alphabet, которая владеет американским поисковиком). В отличие своих конкурентов, у Apple могут возникнуть серьезные проблемы из-за напряженных торговых отношений между США и Китаем.

На этой неделе появилась информация, что некоторые устройства Apple могут попасть под новые пошлины США на товары, производимые в Китае. В первую очередь речь идет о часах Apple Watch. Тим Кук заявил, что пошлины - это налог на потребителей, который может принести значительный риск и непредвиденные последствия. При этом он добавил, что настроен оптимистично и уверен, что проблему удастся решить.