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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия вышла в полуфинал конкурса «Снайперский рубеж» который проходит в Беларуси

CA-NEWS (MNG) - В семи странах проходят VI армейские международные игры, в рамках которых предстоит провести 28 конкурсов и одним из них является конкурс «Снайперский рубеж», что проходит в Республике Белорусь с 29 июля по 12 августа, сообщает Montsame

В состав монгольской команды, принимающей участие в данном конкурсе под руководством тренера и полковника С.Тувшинбаяра, вошли снайперы из военных частей ВС Монголии №330, 350, 016 и 311, а также студенты национального университета обороны.

Снайперы из Монголии вышли в полуфинал конкурса вместе с командами из Бангладеша, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, набрав в предыдущих этапах в общей сложности 116 очков.

Соревнования полуфинала начнутся с 4 августа.

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