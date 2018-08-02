В Узбекистане расширен список основных лекарственных средств

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана утвердило обновленный список основных лекарственных средств, доступность и качество которых гарантируется госудраством.

Ранее список включал 328 позиций, сейчас же в нем 820 позиций. Все лекарства разделили на 3 вида: общие основные лекарственные средства, основные лекарственные средства, предназначенные для несовершеннолетних и лекарственные средства, содержащие лекарственные растения.

Государство гарантирует доступность основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения используется для анализа потребностей медицинских учреждений, рационализации закупок, составления схем возмещения расходов на лекарства, стимулирования отечественных фармацевтических предприятий, ценообразования и мониторинга наличия основных лекарственных средств.

Напомним, что 31 октября 2016 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».