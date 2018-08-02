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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидера казахстанского ОПГ «четыре брата» Еркина Избасара приговорили к 12 годам

CA-NEWS (KZ) - В Актюбинском спецсуде 2 августа огласили приговор по нашумевшему делу ОПГ «4 брата», передает «Диапазон».

На скамье подсудимых 26 человек. Суд приговорил лидера ОПГ «4 брата» к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его подельника Калиева - к 11 лет заключения с конфискацией имущества. Бывшего заместителя начальника актюбинского ДВД полковника Рахата Аханова приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Всего на скамье подсудимых было 26 человек.

Напомним, лидера ОПГ «4 брата» Еркина Избасара и его сообщников обвиняли в хищении нефти, организации и участии в преступной группировке, в других тяжких и особо тяжких преступлениях. Уголовное дело расследовали КНБ, антикоррупционная служба, МВД, прокуроры.

ОПГ продавала черное золото в Россию, считает следствие. После ареста криминального авторитета спецслужбы задержали бывшего заместителя начальника Актюбинского ДВД Рахата Аханова. По версии следствия, высокопоставленный полицейский покровительствовал ОПГ за вознаграждение. Помимо них в разное время арестовывали водителей неф­тевозов, на которых перевозили ворованную нефть. Часть из них заключили с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины и отделались условными сроками.

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