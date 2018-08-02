В монгольских аймаках откроются лаборатории по определению пробы золота

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в рамках национальной программы «Золото-2» успешно реализуется в течении последних двух месяцев акция «Золото родины в Фонд сокровища», которая планирует ряд важных работ по увеличению госрезерва, передает Montsame.

В сентябре этого года ожидается открытие двух лабораторий по определению пробы золота в аймах Баянхонгор и Дархан-Уул. Создание таких лабораторий представляет возможность горнообывающим компаниям продать золото в своих регионах по курсу Монголбанка, также упростить их многоэтапный процесс покупок и продажи золота.