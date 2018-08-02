Президент Беларуси пошутил о перенесенном «инсульте»

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него якобы произошел инсульт. Об этом сообщает телеканал ОНТ, который показал репортаж о том, как глава государства инспектирует ход уборки урожая.

«Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят», - в шутку сказал Лукашенко, обращаясь к одному из чиновников.

При общении с журналистами президент заявил, что у него нет двойника. «Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай», - предложил он одному из журналистов.

Ранее украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом. По данным издания, президент Беларуси должен был посетить Гомель, но не появился там. Однако туда прибыли его охрана и президентский пул. Никаких объяснений в связи с его отсутствием дано не было.

Заметка на этом сайте появилась днем 30 июля, но еще до публикации «Деловой столицы» об инсульте у президента Беларуси передавал популярный политический Telegram-канал «Незыгарь». До этого канал также сообщал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем, в частности с давлением и ногами. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Лукашенко, назвала «бредом» сообщения о госпитализации белорусского лидера с инсультом. «Могу ответить на это только словом «бред», - сказала Наталья Эйсмонт ТАСС.