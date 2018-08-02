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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане взяточников вместо выплаты штрафа будут сажать в тюрьму

CA-NEWS (TJ) - Сенаторы Таджикистана поддержали поправки правительства уголовному законодательству, согласно которым взяточников будут сажать в тюрьму, сообщает ТаджикТА в четверг, 2 августа.

«Верхняя палата парламента Таджикистана 2 августа поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям уголовного кодекса. Было отмечено, что согласно поправкам лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством, не могут быть отпущены на свободу взамен выплаты денежных штрафов. Они будут отбывать срок в тюрьме», - сообщили в верхней палате.

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 10 февраля 2016 года поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям уголовного кодекса, предусматривающие замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы.

Согласно принятым тогда поправкам, лица, осужденные за вышеуказанные преступления, могли быть отпущены на свободу взамен штрафов.

На сегодняшний день, согласно нормам 319 статьи уголовного кодекса Таджикистана, за преступления, связанные с получением взятки, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, в некоторых случаях - с конфискацией имущества.

Статья 320 УК РТ предусматривает наказание за дачу взятки в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, также с конфискацией имущества.

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