Индекс продовольственных цен ФАО резко упал в июле

CA-NEWS (CA) - Индекс продовольственных цен ФАО резко упал в июле, поскольку цены на основные группы торгуемых товаров продемонстрировали заметное снижение, особенно на молочную продукцию и сахар. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, распространённом, сегодня, 2 августа.



Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 3,7 процента по сравнению с июньским показателем и составил 168,8 пункта, что является самым резким ежемесячным снижением индекса с конца прошлого года. Индекс неуклонно рос в 2018 году вплоть до июня.

Индекс продовольственных цен ФАО - это показатель изменений за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в наибольшей степени повлиял на снижение общего показателя, упав на 6,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены на масло и сыр снижались более быстрыми темпами, чем цены на сухое цельное и обезжиренное молоко.

Индекс цен на сахар ФАО упал на 6 процентов до почти трехлетнего минимума, главным образом вследствие пересмотра прогнозов по производству в сторону увеличения в Индии и Таиланде, которые являются крупными производителями сахара. Прогнозируемый спад производства в Бразилии - крупнейшем в мире производителе и экспортере сахара - ограничили падение мировых цен на сахар.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,6 процента по сравнению с июньским показателем и сейчас находится на уровне ниже аналогичного показателя год назад. Экспортные котировки на пшеницу, кукурузу и рис снизились, хотя цены на пшеницу и кукурузу несколько выросли к концу июля.

Индекс цен на растительные масла ФАО снижался на протяжении последних шести месяцев, упав в июле еще на 2,9 процента по сравнению с июньским показателем, и сейчас он находится на самой низкой отметке с января 2016 года. Частично июльский спад был обусловлен ослаблением цен на рынке сои, которое явилось следствием торговых разногласий между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Тем не менее, цены на рапсовое масло повысились, что было обусловлено ростом спроса со стороны производителей биодизеля и неблагоприятными прогнозами на урожай в Европейском союзе.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 1,9 процента по сравнению с июньским показателем, который был пересмотрен в сторону повышения в связи с ростом экспортных цен на говядину из Бразилии вследствие забастовки водителей грузовиков.