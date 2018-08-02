На трассе Алматы-Бишкек перевернулся грузовик с арбузами
- Казахстан, происшествия
- 15:42, 02 августа 2018
- Просмотров: 2701
- Обновлено: 16:04, 02 августа 2018
CA-NEWS (KZ) - Пользователи интернета в группе социальной сети Вконтакте «Я − очевидец Алматы» выложили видеоролик, на котором запечатлено ДТП на трассе Алматы-Бишкек с участием двух грузовиков.
На кадрах видно, что обе машины перевернулись и один из грузовиков был наполнен арбузами.
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