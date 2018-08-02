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  2 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На трассе Алматы-Бишкек перевернулся грузовик с арбузами

CA-NEWS (KZ) - Пользователи интернета в группе социальной сети Вконтакте «Я − очевидец Алматы» выложили видеоролик, на котором запечатлено ДТП на трассе Алматы-Бишкек с участием двух грузовиков.

На кадрах видно, что обе машины перевернулись и один из грузовиков был наполнен арбузами.

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