Следствие разрешило генсеку ОДКБ покидать Армению для работы в Москве

CA-NEWS (CA) - Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в российскую столицу.

«Избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении. Следственный орган довел эту информацию до Хачатурова», - сообщили «Интерфаксу» в Специальной следственной службе в четверг.

Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и затем согласился отпустить его под залог.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс смены генсека организации.